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В субботу официальный представитель правительства Индонезии сообщил о заражении министра транспорта Буди Кариа Сумади новым типом коронавируса. Наличие коронавируса COVID-19 подтвердили результаты анализов, написал новостной портал "Компас".Президент Индонезии Джоко Видодо поручил исполнять обязанности главы ведомства министру-координатору Лухуту Бинсар Панджаитан, пишет ТАСС.В Индонезии вирусом инфицированы 96 человек. Шесть больных умерли.

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