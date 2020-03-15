Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал главу фракции Европейская солидарность в Верховной раде Ирину Геращенко, которая высказала возмущение в связи с идеей прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал главу фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которая высказала возмущение в связи с идеей прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.Кравчук напомнил, что ДНР и ЛНР являются признанными и равными субъектами Минских соглашений, и призвал ответственно относиться к международным документам. По его словам, представители ДНР и ЛНР подписали Минские соглашения не как частные лица.Экс-президент также напомнил, что Минские соглашения были подписаны в период президентства Петра Порошенко, чьей соратницей является Геращенко.Она попыталась свалить все на Россию. "Вы знаете, Путин все это придумал, а Украина переиграла тогда. А сегодня она сдала свои дипломатические позиции", — приводит слова Геращенко РИА Новости.На что Кравчук еще раз обратил внимание, что под Минскими соглашениями стоят подписи сторон, все они имеют равную силу.