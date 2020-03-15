Метель с сильным ветром обрушилась ночью на столичный регион. В аэропортах задержаны десятки рейсов, еще 14 отменили.

Метель с сильным ветром обрушилась ночью на столичный регион. В аэропортах задержаны десятки рейсов, еще 14 отменили. На кольцевой автотрассе произошло сразу несколько аварий, никто не пострадал.В Москве и области ветер повалил более 70 деревьев, повреждены около 20 автомобилей. Все столичные службы работают в усиленном режиме. В ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах, а лучше вообще пока отказаться от поездок.По прогнозам синоптиков, снег пролежит на столичных улицах как минимум до середины следующей недели, передает телеканал "Россия 24".