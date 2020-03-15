В московских больницах запретили посещения из-за коронавируса. Это касается и взрослых, и детских стационаров. Посылки передавать разрешается, о состоянии больного можно будет узнать у дежурного и лечащего врача.

В московских больницах запретили посещения из-за коронавируса. Это касается и взрослых, и детских стационаров. Посылки передавать разрешается, о состоянии больного можно будет узнать у дежурного и лечащего врача.Одновременно с этим в городских поликлиниках отменили диспансеризации и профосмотры, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось о 24 случаях коронавируса в Москве. По информации московского штаба, из пятерых новых инфицированных два пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке, два — в инфекционной больнице, один пациент — в подмосковном инфекционном учреждении.