На сайте Российских железных дорог создан специальный раздел с информацией о временной отмене или изменении маршрута пассажирских поездов международных маршрутов. Причиной стали введенные некоторыми странами ограничения на транспортное сообщение через их границы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На сайте "Российских железных дорог" создан специальный раздел с информацией о временной отмене или изменении маршрута пассажирских поездов международных маршрутов. Причиной стали введенные некоторыми странами ограничения на транспортное сообщение через их границы в связи с распространением коронавирусной инфекции.В ряде случаев при этом действуют специальные условия перевозки пассажиров. По состоянию на 15:00 воскресенья, 15 марта, на сайте РЖД сообщается об отмене поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Австрией, Германией, Италией, Китаем, КНДР, Латвией, Молдавией, Монголией, Польшей, Украиной, Францией и Чехией.Сообщается также о специальных условиях для въезда на поездах в Казахстан и Киргизию. Поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Калининград и обратно будут следовать без посадки и высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы. При этом возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме.В России для координации всех действий по борьбе с коронавирусом COVID-19 создан специальный совет при правительстве. В него включили уже действующий оперативный штаб, а также комиссию по устойчивости экономической ситуации в стране. Вошли в состав совета и руководители регионов, а возглавил его премьер-министр Михаил Мишустин. Заседания Координационного совета будут проходить ежедневно.Накануне Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в нашей стране. Премьер также попросил россиян минимизировать поездки за рубеж и заявил о необходимости сократить число массовых мероприятий в России.