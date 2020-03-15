Жительница столицы предоставила в одну из организаций документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у него инвалидности...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств учреждения путем незаконного получения социальных выплат.При проверке полученной информации полицейскими установлено, что 57-летняя жительница столицы предоставила в одну из организаций документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у него инвалидности. На основании указанных документов она получала социальные выплаты. Материальный ущерб составил более 860 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали подозреваемую на улице Верхние поля. Похищенными денежными средствами задержанная успела распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – ограничение свободы сроком до двух лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18