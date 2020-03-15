Во Франции проходит первый тур муниципальных выборов. Несмотря на пандемию коронавируса, избирательные участки открылись во всех коммунах.

Во Франции проходит первый тур муниципальных выборов. Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, избирательные участки открылись во всех коммунах.Чтобы ограничить распространение инфекции, правительство республики ввело дополнительные защитные меры. В помещениях для голосования установили емкости с антисептическим гелем, а на участки французы должны прийти со своими ручками и защитными масками — их надо снять при регистрации. В очереди к кабинкам необходимо соблюдать дистанцию — 1 метр.Правительство ожидает низкой явки, передает телеканал "Россия 24". Как уточняет РИА Новости, к 12.00 (14​​​.00 по Москве) она составила 18,38 процента.Наиболее важным по традиции называют голосование в Париже. Кроме того, внимание приковано и к выборам главы Гавра — на пост мэра там баллотируется действующий премьер-министр Эдуар Филип.На выборах в первом туре баллотируются 902 тысячи кандидатов, передает ТАСС. Проголосовать могут 47,7 миллиона французов и 330 тысяч граждан стран ЕС, проживающих на французской территории и имеющих право голосовать на местных выборах. На участки будут прежде всего пропускать пожилых людей, наиболее уязвимых перед коронавирусной инфекцией.Перед началом голосования участки продезинфицировали, на пол нанесены метки, позволяющие избирателям соблюдать рекомендуемую для профилактики заражения дистанцию. Голосующим предоставлена возможность вымыть руки до и после голосования.Кабинки для голосования оставлены без штор, так как они могут способствовать распространению микробов, а в целях сохранения тайны голосования входами кабинки повернуты к стене.Если избиратель откажется снять защитную маску при предъявлении документов, голосовать ему все равно разрешат. Во избежание очередей рекомендовано приходить на участки после полудня либо вечером.При этом целый ряд французских политиков и общественных деятелей накануне призвали власти перенести муниципальные выборы на более поздний срок в связи с нынешней сложной обстановкой в стране.