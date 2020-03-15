Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сообщила, что правительство рассматривает возможность закрытия границ королевства в связи с распространением коронавируса. По всей стране число заразившихся уже превысило 900.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сообщила, что правительство рассматривает возможность закрытия границ королевства в связи с распространением коронавируса.Немедленно принять решение о закрытии границ потребовали от норвежских властей северные провинции страны, в том числе Тромс и Финнмарк, которые граничат с Россией. В них заболели 16 человек, однако по всей Норвегии число заразившихся уже превысило 900, пишет РИА Новости.На прошлой неделе Норвегия приняла беспрецедентные меры по защите от коронавируса: в королевстве закрыты школы и детские сады, отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, офисные сотрудники работают удаленно из дома, всех приезжающих в страну отправляют на 14-дневный карантин независимо от того, есть ли у них симптомы болезни. На карантин помещены король Норвегии Харальд V и королева Соня, так как в последние две недели они выезжали за рубеж.Накануне Центральный банк Норвегии неожиданно снизил ключевую процентную ставку с 1,5 до 1 процента, чтобы ограничить экономические последствия пандемии коронавируса.В соседней Швеции, по данным на 14 марта, COVID-19 заболели 909 человек, два человека скончались. Больше всего заразившихся, 341 человек, в регионе Стокгольм, двое из них нуждаются в интенсивной терапии.Главный эпидемиолог страны Андерс Тингелл заявил ранее, что тестировать на наличие коронавируса будут только пациентов больниц и медперсонал, а также сотрудников, работающих с пожилыми людьми, которые находятся в группе риска. Врач пояснил, что реально число заразившихся в Швеции намного больше, чем называется, однако знать это число не имеет смысла.Шведское правительство также принимает меры по борьбе с распространением вируса, но они намного мягче, чем в Норвегии. Так, университеты, школы и детские сады в стране продолжают работать в обычном режиме, на удаленную работу сотрудников переводят лишь отдельные компании, официально отменены мероприятия с предполагаемым количеством участников более чем 500 человек. Людям, почувствовавшим недомогание, рекомендуется оставаться дома.