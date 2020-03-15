За последние сутки в России заразились коронавирусом еще 14 человек, 9 из них находятся в Москве, 1 в Подмосковье, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калининградской области.

За последние сутки в России заразились коронавирусом еще 14 человек, 9 из них находятся в Москве, 1 в Подмосковье, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калининградской области, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.Отмечается, что все они в последние 2 недели посещали европейские страны, где бушует инфекция.Одновременно с этим Роспотребнадзор доложил, что тестов для диагностики коронавируса хватит во всех регионах России.На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 у граждан России, два – у граждан Китая 1 – у гражданина Италии.Минпросвещения рекомендует школам перейти на удаленку. В Москве и Санкт-Петербурге вводится свободное посещение учебных заведений с 16 марта, передает ТАСС.