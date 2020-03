Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин показал, чем занимаются его одноклубники и соотечественники Игорь Шестеркин и Павел Бучневич во время карантина.

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин показал, чем занимаются его одноклубники и соотечественники Игорь Шестеркин и Павел Бучневич во время карантина."Коронавирус пережидают сидят, демоны", – сказал Панарин на видео в сториз Instagram, на кадрах которого Шестеркин и Бучневич играют в футбольный симулятор FIFA.Athletes: they’re just like us pic.twitter.com/jXRZNDPIuW— Fitz (@FitzGSN_) March 14, 2020Ранее руководство НХЛ из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 сообщило об паузе в регулярном чемпионате турнира. Дата возобновления соревнования не называется."Рейнджерс" ушли на непредвиденный перерыв, занимая десятое место в Восточной конференции, в активе команды из Нью-Йорка 79 очков в 70 играх "регулярки".Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру. Сейчас число заболевших превысило 150 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались