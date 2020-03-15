Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует каких-либо зарубежных визитов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует каких-либо зарубежных визитов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.Накануне Песков попросил журналистов, которые чувствуют недомогание, не участвовать в мероприятиях, организованных Кремлем. По словам пресс-секретаря президента, работа правительства не испытывает каких-либо ограничений из-за коронавируса, а глава государства работает как обычно.Дмитрий Песков также отметил: делается все необходимое для обеспечения безопасности президента Путина, в том числе и в связи с различными инфекциями — и не только в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией. По словам пресс-секретаря, президентская медицина — это отдельное измерение, постоянно во все периоды, и все, что нужно для защиты президента от сезонных и иных заболеваний, делается.Ранее сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян минимизировать поездки за рубеж и заявил о необходимости сократить число массовых мероприятий в России. По распоряжению премьера Мишустина для предотвращения распространения коронавируса будет усилен контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах. Также премьер заявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Также сегодня Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в России. Соответствующие решения и поручения ведомствам были сформулированы по итогам совещания по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, проведенного премьером 12 марта.