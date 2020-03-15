Конституционный суд по запросу Владимира Путина рассмотрит проект поправок в Основной закон России. Судьи должны будут решить, соответствуют ли предлагаемые изменения первой, второй и девятой главам Конституции.

Конституционный суд по запросу Владимира Путина рассмотрит проект поправок в Основной закон России. Судьи должны будут решить, соответствуют ли предлагаемые изменения первой, второй и девятой главам Конституции.Решение вынесут в течение семи дней, передает телеканал "Россия 24". Его опубликуют на сайте суда, а также направят президенту. Ранее поправки одобрили Госдума и Совфед, а также законодательные органы всех 85 субъектов Федерации.