В Брянской области отдали дань памяти красноармейцу, уроженцу Украины Ивану Усику, который погиб на фронте в 1941 году. Его прах и личные вещи передали внучке.

В Брянской области отдали дань памяти красноармейцу, уроженцу Украины Ивану Усику, который погиб на фронте в 1941 году. Его прах и личные вещи передали внучке. Долгое время младший командир Усик считался пропавшим без вести. Судьба воина прояснилась благодаря поисковикам. Теперь он будет захоронен на родине, в Сумской области Украины.Фотография с боевыми товарищами, надпись на оборотной стороне: "На добрую память, дарю тебе, Маруся, свою карточку". Это последнее письмо с фронта Ивана Усика. Он отправил его домой в августе 1941-го. Его полк готовился к контрнаступлению. Больше вестей от красноармейца не было. Не пришла и похоронка. Жена его так и не дождалась. Сегодня из Сумской области Украины на встречу с дедом приехала внучка Ивана Усика Валентина Симонова."Бабушка всегда его помнила. Она даже замуж не вышла, так осталась с двумя детьми в ожидании своего мужа", — отметила Валентина.Ивана Усика нашли близ урочища Чувахи в Смоленской области. Поисковики ориентировались по картам боев начала войны. Здесь бойцы Красной Армии смогли остановить наступление войск вермахта на Москву, отбросить их назад. Но битва на Ельнинском выступе стоила жизни тысячам солдат и офицеров. Многие так и остались лежать безымянными в братских могилах. Одним из них был сержант 161-й стрелковой дивизии Иван Усик."Лежал он в своей стрелковой ячейке, которую успел откопать. При нем были каска, саперная лопатка, что из личных вещей и — самое главное — солдатский медальон образца 1941 года, удивительно сохранившийся, практически на 100 процентов. Удивительный случай", — рассказал Андрей Фетисов, руководитель поискового отряда "Застава Ильи Муромца".В военных архивах личные дела бойцов, попавших в окружение в начале войны, найти крайне сложно. То, что в медальоне сохранились не только личные данные, но и домашний адрес павшего солдата, — почти чудо. Связавшись со своими украинскими коллегами, поисковики нашли контакты семьи Ивана Усика."Когда получили известие, радости было! Все звонят: это правда?! Я же говорю, спасибо людям за то, что они это сделали. Будем из поколения в поколение передавать, рассказывать своим внукам. Сколько будем жить, столько будем про дедушку вспоминать и рассказывать", — призналась Валентина Симонова.Внучке павшего бойца вручили медаль "Шагнувшие в бессмертие" — награда России украинскому солдату, сражавшемуся за нашу общую Родину. Поисковые организации двух стран хорошо это понимают. Международные вахты каждый год возвращают семьям без вести пропавших. Не так давно украинская сторона передала останки павших в боях за освобождение Харькова красноармейцев. С подобающими почестями они были перезахоронены в Подмосковье, Астрахани, Чечне.79 лет спустя Иван Усик возвращается домой, в село Толиголово Сумской области Украины, откуда он и был призван на фронт. Дома, по словам внучки, бойца будут встречать как героя. Похоронят его на семейном кладбище. Рядом с женой.