Президент Владимир Путин в субботу направил в Конституционный суд РФ закон о поправках к Конституции России.

Президент Владимир Путин в субботу направил в Конституционный суд РФ закон о поправках к Конституции России. В своем обращении к суду Путин отметил, что общероссийское голосование по изменениям в Основном законе позволит реализовать принципы Конституции наиболее полно. Президент рассматривает голосование как дополнительную гарантию поддержки "многонациональный народом РФ" (единственным источником власти) изменений в Конституцию.Также Путин попросил Конституционный суд разъяснить, могут ли устанавливаться, в частности самим законом РФ о поправке к Конституции, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Свое решение Конституционный суд вынесет через семь дней, пишет РИА Новости.Ранее в субботу поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации. Верхняя палата парламента утвердила положительные решения всех 85 российских регионов.Общероссийское голосование назначено в выходной день 22 апреля 2020 года.