С 16 марта Россия ограничит авиасообщение с еще рядом стран. Также изменится расписание международных поездов.

С 16 марта Россия ограничит авиасообщение с еще рядом стран. Также изменится расписание международных поездов.В офисах продаж "Аэрофлота" время ожидания сейчас составляет несколько часов. Перед только что пришедшим пассажиром в очереди несколько десятков человек. Это если верить табло и распечатанным талонам.В терминалах чаще обычного приходится менять бумагу для печати. И это при том, что сегодня суббота. С понедельника, 16 марта, Россия временно ограничивает авиасообщение с Европой. Только "Аэрофлот" отменяет десятки рейсов. Отсюда и многочасовые очереди. В "Аэрофлоте" уже заявили: сдать, обменять или изменить маршрут пассажиры смогут в любое время, даже после даты отмененного вылета, и без штрафов.Не летают российские самолеты и в те неевропейские страны, власти которых ввели запрет на въезд иностранцев. Довольно затруднительно в ближайшее время будет попасть в Израиль, Индию, США, Непал и на Шри-Ланку.Изменения теперь и в движении поездов в Европу. Поезда в Прагу отменены, в том числе и по просьбе Чешских железных дорог. РЖД опубликовали в своем Twitter информацию о новых коррективах в работе. Так, сообщается, что в связи с закрытием железнодорожного сообщения через Польшу временно отменяются поезда из Москвы в Берлин и Париж.Предварительно из-за ограничения авиасообщения отменены более 700 регулярных рейсов. Лоукостер "Победа" приостановил рейсы в Ларнаку, Ригу, Эйндховен. S7 до лета планирует закрыть направления в Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию и на Кипр. Разрешения осталось на вывозные чартерные рейсы."Мы предпринимаем все возможное, чтобы предложить всем нашим пассажирам оптимальные варианты вернуться домой, в том числе ведем переговоры с авиакомпаниями-партнерами", — проинформировали в компании.В S7 сейчас решается вопрос о доставке туристов на родину с острова Тенерифе. "Аэрофлот" оттуда же еще планирует совершить несколько рейсов со своими пассажирами. "Победа" забирает российских граждан из Испании и Германии. Завершить чартерные рейсы авиакомпании планируют до конца следующей недели.