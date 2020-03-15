ФСБ с 15 марта не будет пускать иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы.

ФСБ с 15 марта не будет пускать иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы. Исключение – граждане Белоруссии, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в РФ, передает кабмин.МИД России уведомит об этом Польшу, Норвегию и другие страны, интересы которых затрагивает распоряжение. Подчеркивается, что ограничительные меры обусловлены чрезвычайными обстоятельствами и носят временный характер.Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин попросил россиян минимизировать свои поездки за рубеж. Для предотвращения распространения коронавируса по его поручению усиливается контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта.