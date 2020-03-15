В свой юбилей Валентина Ивановна Плетнева на дому приняла теплые поздравления от руководящего состава УВД по САО...

Сотрудники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве поздравили ветерана органов внутренних дел Плетневу Валентину Ивановну с 90-летием.В свой юбилей Валентина Ивановна на дому приняла теплые поздравления от руководящего состава УВД по САО. Поздравить ее пришли начальник ОК подполковник внутренней службы Алексей Французов, начальник ОМПО майор внутренней службы Александра Саенкова, начальник ОСсоСМИ УВД по САО подполковник внутренней службы Наталья Анашкина и председатель Совета ветеранов УВД Федор Павлич.Валентина Ивановна родилась 13 марта 1930 года в селе Семион Рязанской области. После окончания войны в 1945 году переехала жить в Москву к родной тете. Уже здесь окончила среднюю школу № 48.25 января 1949 года поступила на службу в 54 отделение Ленинградского отдела милиции, которое располагалось тогда в Серебряном бору. Работала инспектором в паспортном столе. В 1955 году перевелась в финансовую часть районного отдела милиции. В конце 60-х годов перевелась на службу в учетную группу отдела. Проработав в органах внутренних дел 39 лет, Валентина Ивановна в свои 57 лет вышла на пенсию по выслуге лет в звании майора милиции.У Валентины Ивановны большая и дружная семья. Зять, две дочери Елена и Ольга, две внучки Анна и Динара, а также внук Ян. Супруг Василий Петрович работал инженером. Мама Валентины Ивановны переехала в Москву из Рязани и помогала ей с детьми.Сегодня уважаемая Валентина Ивановна благодаря помощи детей живет на даче в Подмосковье, куда и приехали ее поздравить с юбилеем.Молодому поколению сотрудников она пожелала честно и добросовестно трудиться и все свои силы вкладывать в службу и не подводить своих коллег.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29