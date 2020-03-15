Федеральная пассажирская компания (дочка РЖД) с 17 марта 2020 года отменяет международные поезда на маршрутах, связывающих Россию, Украину и Молдавию. Также это касается Латвии, но уже с 15 марта.

"Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) с 17 марта 2020 года отменяет международные поезда на маршрутах, связывающих Россию, Украину и Молдавию. Также это касается Латвии, но уже с 15 марта.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ФПК, решение принято в связи с мерами указанных стран для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 (закрытие границ, запрет международных пассажирских перевозок). О возобновлении курсирования международных пассажирских поездов сообщат дополнительно.Поезда перестанут ходить в Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Хмельницкий, Кривой Рог, Полтава, Днепр, Харьков, Ригу.Белорусская железная дорога также отменяет движение поездов на Украину и в Латвию до особых распоряжений.