Съемки нового фильма о Бэтмене приостановлены на две недели из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Съемки нового фильма о Бэтмене приостановлены на две недели из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Студия Warner Bros., снимавшая ленту в Лондоне, сообщает, что будет внимательно следить за ситуацией. Главную роль в новом фильме исполняет Роберт Паттинсон. Премьера назначена на июнь 2021 года.В Великобритании на данный момент заражены 1140 человек. 21 человек скончался, 18 выздоровели.Ранее студия Walt Disney также приостановила работу над рядом проектов, напоминает РИА Новости.