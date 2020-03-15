В Израиле всего за два дня до намеченной даты отложили на два с лишним месяца начало слушаний по трем делам о коррупции, фигурантом которых является премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Причиной стали ограничения в работе судов, введенные из-за вспышки в Израиле коронавирусной инфекции.

В Израиле всего за два дня до намеченной даты отложили на два с лишним месяца начало слушаний по трем делам о коррупции, фигурантом которых является премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Причиной стали ограничения в работе судов, введенные из-за вспышки в Израиле коронавирусной инфекции.В январе обвинительное заключение против Нетаньяху представил генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит. Он обвиняет премьера в получении взятки в так называемом деле "4000", суть которого заключается в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в качестве обмена на положительное отношение к Нетаньяху на популярном в Израиле интернет-портале "Walla!".Также выдвинуты обвинения по делам "2000" и "1000". Дело "2000" касается попыток Нетаньяху договориться с владельцем крупной медиа-группы о благосклонном освещении деятельности правительства.Дело "1000" касается получения Нетаньяху дорогостоящих подарков от продюсера Арнона Мильчина — в частности, эксклюзивных сигар и шампанского. По данным следствия, израильский премьер в обмен на подарки лоббировал личные и деловые интересы олигарха.По сообщению газеты The Times of Israel, начало слушаний по делам Нетаньяху перенесено с 17 марта на 24 мая.Накануне вечером министр юстиции Амир Охана объявил о переходе судебной системы страны на работу в режиме чрезвычайной ситуации на ближайшие 24 часа из-за коронавируса. В воскресенье, 15 марта, министр намерен оценить ситуацию и решить, как двигаться дальше.Рассмотрение дел практически замораживается, слушания будут проходить только по срочным делам — например, по выдаче ордеров на арест и административное задержание, а также нарушениям законодательства о чрезвычайной ситуации.Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Израиле на утро воскресенья выросло до 200 человек. Состояние двух заболевших оценивается как серьезное, 11 — умеренно серьезное, а у остальных наблюдаются лишь легкие симптомы болезни.Тем временем почти 40 тысяч израильтян находятся на домашнем карантине, включая почти тысячу врачей, более 600 медсестер, 170 парамедиков и 80 фармацевтов. По данным израильского Минздрава, по всей стране проведено более 6800 тестов на коронавирус.