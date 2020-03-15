Совхоз Майский уничтожил 76 тонн огурцов — овощи выкинули на свалку. На этот шаг, по словам в пресс-службы Министерства сельского хозяйства Татарстана, руководство пошло из-за истекшего срока годности пользующейся плохим спросом продукции.

В Зеленодольском районе Татарстана совхоз "Майский" уничтожил 76 тонн огурцов. Овощи выкинули на свалку.На этот шаг, по информации "Казанского репортера", ссылающегося на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Татарстана, руководство пошло из-за истекшего срока годности пользующейся плохим спросом продукции."Их нельзя употреблять, а значит, не получится ни бесплатно отдать кому-то, ни в благотворительных целях использовать", — объяснили в министерстве.