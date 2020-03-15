В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги московский Спартак-2 в Красноярске проиграл местному Енисею с минимальным счетом – 0:1. Москвичи довели безвыигрышную серию в ФНЛ до шести игр – три поражения, три ничьи.

В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги московский "Спартак-2" в Красноярске проиграл местному "Енисею" с минимальным счетом – 0:1. Москвичи довели безвыигрышную серию в ФНЛ до шести игр – три поражения, три ничьи.У победителей единственный мяч на 87-й минуте забил Константин Савичев. При этом "красно-белые" доигрывали встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку на 35-й минуте получил Виталий Дьяков."Спартак-2" с 26 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Енисей" поднялся на 13-ю строчку, имея в активе на два очка больше. В следующем матче турнира "красно-белые" на выезде сыграют с "Ротором", а красноярцы примут "Торпедо".