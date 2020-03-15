В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский Спартак на поле стадиона Газовик в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1.

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1.У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.Стоит отметить, что "красно-белые" вышли на поле с самым молодым составом в XXI веке, средний возраст команды составил 22,45 года."Спартак" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 28 очками поднялся с десятого на восьмое место в турнирной таблице, а "Оренбург" расположился на 11-й строчке, имея в активе 23 очка.В следующем туре чемпионата России "красно-белые" в субботу, 21 марта, на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", а оренбуржцы в тот же день в Москве встретятся с "Локомотивом".