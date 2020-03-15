Американский лидер Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, результатов пока нет. Температура у главы государства нормальная.

Американский лидер Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, результатов пока нет. Температура у главы государства нормальная, передает ТАСС.Тем не менее в Белом доме измеряют температуру у всех, кто контактировал с Трампом или вице-президентом Майком Пенсом. Даже у журналистов, пришедших на брифинг.В США от коронавируса погибли уже 50 человек. Больших жертв удается избежать благодаря своевременным мерам, передает РИА Новости. Так, с понедельника Штаты вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии. Кроме того, рассматривается возможность ограничения поездок внутри США. Ранее Трамп объявил в стране режим ЧС. Тем временем, вице-президент Майк Пенс пообещал, что тесты на коронавирус будут бесплатными даже для тех, у кого нет страховки.11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Вирус бушует в 120 странах, 5 тысяч человек от него скончались.