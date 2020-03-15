Экс-наставник футбольной сборной России и столичного ЦСКА Леонид Слуцкий одержал первую победу со своим новым клубом: его казанский Рубин выиграл гостевой матч российской премьер-лиги у тульского Арсенала (1:0), доигрывая встречу в меньшинстве после удаления Макарова.

Экс-наставник футбольной сборной России и столичного ЦСКА Леонид Слуцкий одержал первую победу со своим новым клубом: его казанский "Рубин" выиграл гостевой матч российской премьер-лиги у тульского "Арсенала" (1:0), доигрывая встречу в меньшинстве после удаления Макарова.Главный тренер "Рубина" после матча отметил, что ему сложно говорить о качестве игры: "Просто потому что над командой довлеет такая сложная [турнирная] ситуация. Могу поблагодарить ребят за то, что, играя вдесятером, играли очень организованно, пытались убегать в контратаки. Я помню только один явный момент у "Арсенала".Слуцкий отметил, что у его подопечных неожиданно складывается "хорошая практика": "В прошлом матче мы больше тайма играли вдесятером, в этом почти тайм. Наверное, мы самая подготовленная команда в плане игры вдесятером".При этом тренер казанцев имеет вопросы по удалению своего игрока, но понимает, что большого смысла в таких разговорах нет: "Какой смысл об этом говорить? – цитирует Слуцкого Спортбокс.Ru. – Такие вопросы будут всегда. И первая карточка очень спорная. Второй момент не видел, там много игроков было, но... Когда мы играем с "Тамбовом", Еськов обязан был показывать Ойеволе вторую желтую карточку, он не показывает, во всех эпизодах нам показывают".