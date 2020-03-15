Главный тренер московского Спаратка Доменико Тедеско прокомментировал волевую победу своей команды над Оренбургом (3:) в матче 22-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер московского "Спаратка" Доменико Тедеско прокомментировал волевую победу своей команды над "Оренбургом" (3:) в матче 22-го тура российской премьер-лиги." Рады, что увозим три очка. Конечно, мы можем и должны играть качественнее, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака". – Но лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошем качестве игры, как было с "Краснодаром". Ожидал, что матч получится упорным. У нас на поле была молодая команда, но за счет характера и отдачи мы смогли одержать волевую победу", – подытожил немецкий специалист.Стоит отметить, что "красно-белые" вышли на поле самым молодым составом в XXI веке, средний возраст команды составил 22,45 года."Спартак" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 28 очками поднялся с десятого на восьмое место в турнирной таблице, а "Оренбург" расположился на 11-й строчке, имея в активе 23 очка.В следующем туре чемпионата России подопечные Тедеско в субботу, 21 марта, на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", а оренбуржцы в тот же день в Москве встретятся с "Локомотивом".