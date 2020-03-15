Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса COVID-19 может провести оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/2020 в необычном для себя формате.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса COVID-19 может провести решающие матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/2020 в необычном для себя формате.Во вторник состоится конференция, посвященная ситуации с коронавирусом. По данным издания AS, на ней будет поднят вопрос о возможном проведении оставшихся игр еврокубков в формате "Финала четырех".Если же такой формат будет принят, то полуфинальные матчи и финал каждого турнира будут разыграны в течение четырех дней в одном городе.Вероятными претендентами на "Финал четырех" Лиги чемпионов и Лиги Европы являются турецкий Стамбул и польский Гданьск соответственно. Именно в этих городах изначально планировали провести финалы еврокубков.В пятницу, 13 марта, УЕФА приостановил розыгрыш еврокубков на неопределенный срок из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Сейчас число заболевших превысило 150 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались.