15.03.2020

2020-03-15 08:35:05

Уголок тропиков в квартире. Как во Владимире появились экзотические бабочки в квартире?

Легкие,разноцветные, маленькие и большие - у Натальи Захаровой дома живут бабочки. Необычных домашних питомцев Наталья завела около двух лет назад. По словам хозяйки, бабочки неприхотливы, а потому ухаживать за ними совсем несложно.





Наталья Захарова, заводчица бабочек

-На самом деле любая бабочка может жить дома, дом ей даже комфортнее, чем в природе. Потому что здесь нет природных условий неприятных, хищников нет. Опять же мы можем контролировать температурный режим, влажность



Бабочек Наталья выводит из куколок. Небольшие капсулы- они мало похожи на будущих красавиц- ей присылают из-за границы. К сожалению, в России такие бабочки не водятся, климат неподходящий. Бабочки не всегда летают по комнате, ночью им комфортно в прохладном темном месте.

Наталья Захарова, заводчица бабочек

- Ее лучше содержать в температуре ближе к 20 градусам, даже можно 18 градусов тогда ей спокойнее, она там отдыхает. Когда вам захочется на нее полюбоваться можно ее, из это укромного местечка, достать, поиграть , полюбоваться. Но чем бабочка меньше летает, тем она больше живет.



В рационе- подслащённая вода или сок апельсина. Раз в день. У некоторых бабочек нет хоботка- они радуют всего два-три дня, но есть и долгожители. Те, что живут до месяца. Всего у Натальи около 20 хрупких насекомых разных видов.



Наталья Захарова, заводчица бабочек



- Я их делю откуда они, это американские бабочки и азиатские. Американские это - "морфа голубая" и "сова". С юго-запада это все остальные их намного больше.... "идея", "графиум", "парусник Румянцева", "парусник Полинур".



Для разведения этих прекрасных созданий особых затрат не требуется. Сейчас существуют даже специальные домашние фермы. Удивительные бабочки могут радовать круглый год.

Екатерина Тамнова, Андрей Синягин. Вести Владимир.