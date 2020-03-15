По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, вечером 14 марта украинские силовики устроили минометный обстрел. 25 мин калибром 120 миллиметров было выпущено в направлении Красногоровка – Старомихайловка.

По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, вечером 14 марта украинские силовики устроили минометный обстрел. 25 мин калибром 120 миллиметров было выпущено в направлении Красногоровка – Старомихайловка. По поселку Старомихайловка было выпущено 15 мин того же калибра.Поселок Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, уточняет РИА Новости. Инцидент произошел в 23:10 по местному времени (совпадает с московским).Перестрелки между сторонами конфликта продолжаются вопреки соглашениям, принятым в Минске контактной группой. Военная операция Киева против самопровозглашенных ЛНР и ДНР длится с апреля 2014 года.