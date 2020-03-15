Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. По его мнению, ее совершают довольно часто, и потом блюдо уже не спасут никакие соусы и приправы.

Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. По его мнению, ее совершают довольно часто, и потом блюдо уже не спасут никакие соусы и приправы. Советы повара опубликовало издание "Днепропетровская панорама", в интервью Самойлов называет добавление в суп зажарки — серьезной ошибкой. После зажаривания овощей на растительном или сливочном масле, на сале и других жирах суп становится слишком жирным и теряет свой неповторимый аромат и вкус. Потом эту ошибку уже не исправить никакими соусами и приправами. Самойлов считает, что зажарка — избыточная добавка, и ее функцию с успехом выполняет мясо, на котором варится бульон.При попытке к жирному наваристому бульону добавить жирную "богатую" зажарку из моркови, лука и свеклы "получается катастрофа". И блюдо можно смело выбрасывать. Чтобы избежать таких ошибок, повар советует добавлять овощи сырыми сразу в бульон или предварительно припустить без масла и жира. Зажарка уместна в борще только при готовке вегетарианского варианта.Ранее доктор Александр Мясников советовал чаще употреблять супы и в частности борщ, чтобы не набирать лишний вес.