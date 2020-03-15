В Москве выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Трое из вновь заразившихся — дети. В Санкт-Петербурге зафиксирован шестой случай заражения коронавирусной инфекцией. Вирус выявили у мужчины, который 8 марта прилетел из Италии. 12 марта заболевшего госпитализировали.

В Москве выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Трое из вновь заразившихся — дети.Как сообщили в субботу, 14 марта, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, все инфицированные в последние две недели посещали "неблагополучные" в плане эпидемиологической обстановки страны.Классы, где обучались зараженные коронавирусом дети, закрыты на карантин. Ни один из заболевших взрослых на работу в последнее время не ходил.Таким образом, на данный момент в российской столице зарегистрировано в общей сложности 33 случая коронавирусной инфекции. Установлены все люди, с которыми контактировали заболевшие. Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке, четверо — в инфекционной больнице, еще двое близких остались на домашнем карантине, пишет "Интерфакс".В Санкт-Петербурге зафиксирован шестой случай заражения коронавирусной инфекцией. Вирус выявили у мужчины, который 8 марта прилетел из Италии. 12 марта заболевшего госпитализировали.В столичном оперативном штабе сообщили также, что определили авиарейсы, пассажиры которых могут попасть под карантин в Москве. Так, девять человек из числа заразившихся прилетели в столицу рейсами "Аэрофлота" из Женевы, Инсбрука, Гренобля, Цюриха и Мюнхена. Они возвращались в российскую столицу в период с 6 по 10 марта.В штабе попросили всех, кто пользовался этими рейсами, вызвать врача или позвонить в скорую помощь, не выходить на улицу и не посещать поликлиники.По всей России за минувшие сутки зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев увеличилось до 59.