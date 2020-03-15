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<a href="https://33live.ru/novosti/15-03-2020-v-chite-boevoj-vertolet-vystrelil-po-zhilomu-domu.html" target="_blank">В Чите боевой вертолет выстрелил по жилому дому</a> - В Чите боевой вертолет Министерства обороны РФ выстрелил по жилому дому. Известно, что ЧП произошло по случайности. В результате случившегося никто не пострадал. При это часть здания ..