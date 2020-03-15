В Сестрорецке прогуливающиеся вдоль берега местные жители спасли брошенного детеныша балтийской нерпы и передали его специалистам.

В Сестрорецке прогуливающиеся вдоль берега местные жители увидели детеныша балтийской нерпы. Малыш сидел на мокрой льдине и громко звал свою мать, однако она так и не пришла.Очевидцы позвонили специалистам и, дождавшись приезда волонтеров, спасли ее и передали под опеку "Фонда друзей балтийской нерпы".В этом году снега, в котором нерпы роют гнезда для размножения, выпало особенно мало, и животные, не способные укрыться, часто бросают своих детей на произвол судьбы.Балтийских кольчатых нерп в Финском заливе, по оценка экспертов, осталось около пары сотен экземпляров.