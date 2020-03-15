Мероприятие организовано совместно с представителями МЧС.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и федеральной противопожарной службы провели комплексный урок безопасности с учащимися школы № 2 в городе Гусь-Хрустальный.Госавтоинспекторы познакомили школьников со статистикой дорожно-транспортных происшествий, напомнили о персональной ответственности за соблюдение правил дорожного движения, а также о необходимости проявления уважения к участниками дорожного движения, ведь зачастую причинами неоправданной гибели людей становятся невнимательность, лихачество, безрассудство и спешка.При общении с ребятами сотрудники ДПС особое внимание уделили правилам для пешеходов, так как именно эта категория участников дорожного движения нуждается в регулярном закреплении навыков безопасного поведения на дороге.Для закрепления полученных знаний школьникам показали обучающие фильмы, герои которых собственным примером продемонстрировали безопасное поведение на проезжей части, а также рассказали, как не допустить самых распространенных ошибок, которые приводят к неприятным последствиям.Продолжила безопасную беседу представитель федеральной противопожарной службы, в ходе которой дети вспомнили о причинах пожаров, как правильно вести себя в возможных нестандартных и чрезвычайных ситуациях, о способах дозвона в службу спасения, а также о последствиях ложных вызовов.В ходе встречи школьники задавали вопросы, высказывали своё мнение. На каждый задаваемый вопрос учащиеся получили подробные ответы.Прощаясь с ребятами, гости пожелали хороших отметок и весеннего настроения.