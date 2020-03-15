В Тель-Авиве задержан 47-летний нарушитель карантинного положения, ранее вернувшийся из заграницы. Жесткое задержание безответственного мужчины попало на видео.

В Тель-Авиве полицейские, предприняв все необходимые защитные меры, задержали 47-летнего нарушителя карантинного положения, ранее вернувшегося из заграницы.После допроса безответственного мужчины, полиция выяснила, что он неоднократно выходил на улицу и контактировал с другими людьми, нарушая карантинные меры.По информации издания News.walla.co.il, задержанный был помещен под арест, и в понедельник будет решаться вопрос о его продлении.