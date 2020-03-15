В Кемеровской области решается вопрос о 14-дневных каникулах для школьников. У двух жителей региона подтвердили наличие коронавируса COVID-19.

В Кемеровской области решается вопрос о 14-дневных каникулах для школьников. У двух жителей региона подтвердили наличие коронавируса COVID-19.В области введен режим повышенной готовности, сообщает телеканал "Россия 24". Массовые мероприятия переносят или вовсе отменяют. Работодателям предписано тщательно следить за состоянием здоровья сотрудников. Под наблюдением врачей находятся не только инфицированные, но те, кто с ними общался.