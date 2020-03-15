В Китае пропал крупный бизнесмен Рен Чжицян, ранее опубликовавший статью с критикой председателя КНР Си Цзиньпина.

В Китае пропал крупный бизнесмен Рен Чжицян, ранее опубликовавший статью с критикой председателя КНР Си Цзиньпина. Друзья и близкие магната сообщили агентству Reuters, что он не выходит на связь с 12 марта.Как заявила журналистам близкая подруга Чжицяна, соответствующие органы должны "сделать разумное и юридическое разъяснение как можно скорее". Так как Рен Чжицян – публичный человек, его внезапное исчезновение обеспокоило многих знакомых, пишет РИА Новости.Рен Чжицян подверг критике руководство КНР, усомнившись в правильности мер властей по борьбе с коронавирусом COVID-19​​​.