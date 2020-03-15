На севере Красноярского края из-за обрыва на линии остался без электроэнергии, горячей воды и отопления полярный город Дудинка. Через несколько часов подача электроэнергии была восстановлена.

На севере Красноярского края из-за обрыва на линии остался без электроэнергии полярный город Дудинка. Сообщение об отключении электроэнергии поступило 15 марта в 10:00 местного времени (6:00 по Москве), сообщил региональный главк МЧС России.Для поиска места обрыва и дальнейшего ремонта выехало 2 бригады ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". В ликвидации последствий аварии были задействованы 31 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС — 17 человек и 1 единица техники. В 14:40 по местному времени подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме по штатной схеме.По уточненной информации мэрии Дудинки, в 8:40 (4:40 по московскому времени) произошел обрыв на линии электропередачи со стороны Норильска. В результате помимо полного отключения электроэнергии была прекращена подача горячей воды и отопления.Котельные и лечебные учреждения города были переведены на резервные источники питания, передает РИА Новости. Для энергоснабжения остальных социально значимых объектов была введена в работу передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция. Позже была названа причина обрыва линии — перехлест проводов из-за ветра.