В московской квартире нашли труп молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову.

В московской квартире нашли труп молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову.Сообщение о чрезвычайном происшествии в доме, расположенном на Малой Сухаревской площади, экстренные службы получили 14 марта. В гости к 23-летнему Динару Сабирову пришел его знакомый, передает RT. Но хозяина не было в живых уже около суток.Telegram-канал издания Baza сообщает, что боец ФСО несколько дней не выходил на связь, и его знакомому пришлось влезть в квартиру через окно. Он обнаружил тело снайпера, рядом с ним лежал пистолет "Оса".Следствие рассматривает версии произошедшего, в том числе самоубийство.Мужчина служил в воинской части №11488, куда относятся снайперы, которые обеспечивают безопасность президента.