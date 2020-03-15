В Санкт-Петербурге в воскресенье торжественно открыли мемориальную доски всемирноизвестному ученому Жоресу Алферову.

В Санкт-Петербурге в воскресенье торжественно открыли мемориальную доски всемирноизвестному ученому Жоресу Алферову. Увековечить память выдающегося физика, академика РАН предложил Фонд поддержки образования и науки.Доска установлена на фасаде дома на Мичуринской улице, в котором Алферов прожил 18 лет. Во время церемонии спикер городского парламента Вячеслав Макаров назвал Алферова выдающимся гражданином России."Жизнь ученого стала образцом для молодых учёных, образцом того, как нужно любить свою Родину", — отметил Макаров.Жорес Алферов почти всю жизнь проработал в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе. Совместно с Гербертом Кремером в 2000 году ученый был удостоен Нобелевской премии по физике за создание полупроводниковых гетероструктур, пишет РИА Новости.