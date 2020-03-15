Четверо из обвиняемых в коррупции судей и чиновников арестованы в Словакии. Они проходят по делу об убийстве журналиста Яна Куциака. Среди взятых под стражу - бывший заместитель министра юстиции республики.

Четверо из обвиняемых в коррупции судей и чиновников арестованы в Словакии. Они проходят по делу об убийстве журналиста Яна Куциака. Среди взятых под стражу — бывший заместитель министра юстиции республики.Ранее на неделе полиция страны провела масштабную операцию по задержанию замешанных в коррупции судей и чиновников. Большинство из них освободили под подписку о невыезде после предъявления обвинений, сообщает телеканал "Россия 24".Ян Куциак и его невеста были убиты в феврале 2018 года. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах страны. Он также сообщил о контактах двух чиновников из аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой. Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке премьер-министра.