Из многоквартирного дома эвакуировали пять человек.

В Судогде в многоквартирном доме на улице Чапаева произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Огонь вспыхнул днем 15 марта. На место выезжали пожарные подразделения Судогодского гарнизона. Из горящего дома эвакуировали пять человек. Одного жильца спасли из пожара. Сообщается также об одном пострадавшем.Еще одно ЧП произошло в тот же день в поселке имени Горького. Пожарные Камешковского гарнизона выехали на сообщение о пожаре на улице Морозова. Подробности пожара уточняются.