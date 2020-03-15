Поведение бывшего украинского президента Петра Порошенко, вернувшегося из Испании, возмутило встречавших его журналистов.

Поведение бывшего украинского президента Петра Порошенко, вернувшегося из Испании, возмутило встречавших его журналистов.Экс-президент торопился вернуться в Киев до закрытия границы в полночь 17 марта, из-за чего ему пришлось бросить детокс-курс на фешенебельном курорте. Прилетел он на частном самолете Cessna 560XL Citation XLS OE-GjM, такой рейс стоит 28 тысяч евро.Корреспонденту, задавшему вопрос про пропущенный допрос в Госбюро расследований, Порошенко грубо бросил "до свидания". Нахамив, он сел за руль "мерседеса" и уехал вместе с семьей.Сообщается, что сын Порошенко Михаил был в маске. Но никого из семьи экс-лидера на карантин не отправили, отмечает Страна.UA.Правительство Украины ранее утвердило правила, согласно которым каждого приезжающего в страну украинца будут проверять на наличие симптомов коронавируса. Если не обнаружат, то отпустят домой, а если обнаружат, то предпишут двухнедельный карантин.