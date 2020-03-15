Сквозная этих дней - коронавирус и экономика, коронавирус и нефть. Новый первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что не очень верит в длительность цен в районе 20 долларов за баррель по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету, - ни странам-производителям, ни странам-потребителям.

Сквозная этих дней — коронавирус и экономика, коронавирус и нефть. Новый первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что не очень верит в "длительность цен в районе 20 долларов за баррель по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету, — ни странам-производителям, ни странам-потребителям". По его мнению, рынок близок к новой точке равновесия в 35 долларов за баррель. При этом Белоусов дипломатично не стал обвинять ни в чем Саудовскую Аравию; хотя не понаслышке известно, как там сейчас склоняют русских после развала сделки с Организацией стран-производителей нефти — ОПЕК+.У "Вестей в субботу" есть уникальная возможность узнать, что о нефти и ее будущем думают не разной степени дипломатичности чиновники и не нефтяные магнаты (конечно же, расчетливые), а ведущие мировые ученые. При этом мы сознательно обратились к иностранцам."Саудиты пытаются увеличить добычу почти на 25%, добавив еще два миллиона баррелей, и они также предоставляют значительный дисконт почти на 10 долларов за баррель, чтобы попытаться ограничить продажу нефти российскими нефтяными компаниями странам Восточной Европы из-за этой большой скидки", — отметил Халил Амин, лауреат премии "Глобальная энергия-2019", руководитель программы по развитию технологий аккумуляторных батарей Арагонской национальной лаборатории."Саудовская Аравия "вкачивает" в мировую экономику так много нефти, что цена на нее стремительно падает, что, в свою очередь, оказывает заметное влияние на таких крупных производителей нефти, как Россия и США. Очевидно, что сложившаяся ситуация носит временный характер. Так или иначе, но она будет разрешена. Однако данная ситуация дает возможность России заглянуть в будущее, когда цены на нефть значительно упадут, когда автомобили и грузовики на электрической тяге станут привычным явлением, сокращая таким образом спрос на топливо", — подчеркнул Томас Блис (США), член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", президент Научного совета по глобальным инициативам (SCGI)."Я провожу много времени между США и Азией, и в обоих регионах эта ситуация приведет к нестабильности на рынках", — считает Уильям Ил Бьюн (Сингапур) член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", управляющий директор Asia Renewables.ю глава Greenpower Fuels, директор Conchubar Infrastructure Fund, независимый директор НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".По мнению Рае Квон Чунга (Южная Корея), председателя Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", советник председателя группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при генеральном секретаре ООН, члена МГЭИК, удостоенного Нобелевской премии мира в 2007 году, "лучшие сценарии, которые мы можем ожидать, — это низкие цены на нефть, стимулирующие мировой спрос на нефть и способствующие глобальному экономическому росту". "Но пандемия коронавируса делает этот позитивный сценарий менее вероятным", — сказал эксперт."На мой взгляд, Россия видит эту ситуацию более реалистично, чем многие другие страны, поскольку мы видим, насколько активно "Росатом" экспортирует свои атомные разработки в другие страны. Это позволит обойти остальной мир и стать мировым поставщиком энергии. Хорошая возможность посмотреть, что нас ждет в будущем, стремиться к реализации политики по переходу к низкому потреблению нефти и использованию электрического транспорта, к тому, из чего в итоге Россия сможет извлечь пользу", — заявил Томас Блис.По словам Халила Амина, он очень надеется, "что в итоге ОПЕК во главе с саудитами и Россией придет к какому-то соглашению, чтобы минимизировать влияние на их экономику, а также мировую экономику"."Лучшей ситуацией как для мира, так и для России должно стать то, что такое внезапное изменение цен может рассматриваться как сигнал к участию в совместных переговорах и достижению нового равновесия, а именно договоренностей между ОПЕК, Россией, США и другими сторонами", — уверен Уильям Ил Бьюн.