Антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, открыли ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус в Нидерландах. По словам главы научной группы Беренда-Яна Боша, не хотелось бы давать ложных надежд, но открытие многообещающее.

Антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, открыли ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус в Нидерландах. По словам главы научной группы Беренда-Яна Боша, не хотелось бы давать ложных надежд, но открытие многообещающее.По сообщению газеты Dutch News, участвующие в исследовании вирусологи считают, что такой метод лечения от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, может быть разработан намного быстрее, чем вакцина. При этом он является более дорогостоящим.Результаты исследования в настоящее время ожидают рецензирования коллегами, после чего будут опубликованы в научном журнале Nature. Сами исследователи пока пытаются заручиться поддержкой фармацевтической компании, способной производить данное антитело в больших масштабах как лекарство.Также должны быть проведены токсикологические исследования нового антитела. Ученые при этом намерены использовать результаты своей работы для создания теста на коронавирусную инфекцию."Но предотвращение, конечно, лучше лекарства, — добавляет профессор центра Эразмус Франк Гросвельд. — Поэтому настоящее решение — вакцина, над этим работают другие ученые. Однако разработка вакцины может легко занять два года. Наше лекарство, если все будет работать так, как нужно, будет доступно скорее. Хотя оно и более дорогое в производстве".