15.03.2020

2020-03-15 21:50:04

Во Владимире вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Сегодня глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление от 15.03.2020 № 558 «О введении режима повышенной готовности», которым вводятся профилактические меры в связи с возможным распространением в областном центре коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Подписывая постановление «О введении режима повышенной готовности» во избежание распространения в городе Владимире коронавирусной инфекции, Андрей Шохин руководствовался требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с постановлением режим повышенной готовности вводится на территории города Владимира с 16 марта 2020 года.

- управлению образования, управлению культуры и туризма, управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике разрешить свободное посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности;

- управлению образования принять меры к организации дистанционной формы обучения в муниципальных образовательных учреждениях на период повышенной готовности.

Руководителям государственных и частных образовательных учреждений, расположенных на территории города Владимира, рекомендовано рассмотреть вопрос о свободном посещении занятий учащимися на период повышенной готовности.

Постановление обязывает всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Владимира:

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также членов их семей;

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

На период с 16 марта до отмены режима повышенной готовности предусмотрено ввести ограничения на проведение на территории города массовых мероприятий. Комиссии администрации города Владимира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предписано обеспечить координацию действий органов местного самоуправления, государственной власти и организаций.