В матче 22-го тура российской премьер-лиги петербургский Зенит на поле домашней арены разгромил екатеринбургский Урал – 7:1. Подопечные Сергея Семака довели беспроигрышную серию в чемпионате страны до 11 игр – девять побед, три ничьи.

В матче 22-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на поле домашней "Газпром Арены" разгромил екатеринбургский "Урал" – 7:1. Подопечные Сергея Семака довели беспроигрышную серию в чемпионате страны до 11 игр – девять побед, три ничьи.У победителей хет-трик оформил Сердар Азмун (8-я, 15-я, 61-я минуты), дубль – Артем Дзюба (12, 72 – пенальти) и по разу отличились Малком (27) и Себастьян Дриусси (69), а у гостей единственный мяч забил Андрей Панюков (65, пенальти).Стоит отметить, что Азмун и Малком, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче."Зенит" с 50 очками лидирует в турнирной таблице, а "Урал", потерпевший второе поражение кряду, расположился на десятой строчке, имея в активе 25 очков.В следующем туре РПЛ петербуржцы в воскресенье, 22 марта, на выезде сыграют с московским ЦСКА, а екатеринбуржцы днем ранее примут казанский "Рубин".