15.03.2020

2020-03-15 19:50:03

Юбилейный анимационный фестиваль в Суздале собрал рекордное количество участников и гостей

25 юбилейный фестиваль анимационного кино сегодня закрывается в Суздале. Герои мультфильмов будут жить вечно, говорят организаторы, ведь нарисовать им защитные маски не сложно. Только в Суздале фестиваль посетили более 10 тысяч человек. Наибольший зарубежно сенсационный материал сериал волшебная кухня студии 100 киловатт. Открытую премьеру в России и зарубежье посетили несколько десятков тысяч зрителей, сеансы почти не отменялись. Первое место в открытой премьере получил сериал кошка Машка