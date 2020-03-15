Полицейские Санкт-Петербурга на этой неделе задержали призрачного гонщика. Сам он на дорогах не лихачил, зато давал такую возможность любителям выпить за рулем и тем, кого лишили водительских прав.

Полицейские Санкт-Петербурга на этой неделе задержали "призрачного гонщика". Сам он на дорогах не лихачил, зато давал такую возможность любителям выпить за рулем и тем, кого лишили водительских прав. Как считают оперативники, этот юный компьютерный гений торговал поддельными аккаунтами, по которым пользователи каршеринга брали машины в краткосрочную аренду. Так на дорогах появлялись потенциальные убийцы. Клиенты продавца чужих имен похоже не догадывались, что это серьезное преступление, за которое можно угодить в тюрьму.Робкой походкой юный хакер вместе со следователем идет хвастаться своим криминальным талантом. Роман Амелин и сам толком не осознает, что выпустил на дороги десятки потенциальных убийц. По версии следствия, с помощью чужих данных он обманывал компании, которые сдают машины в поминутную аренду. В каршеринговом автомобиле мог запросто оказаться злостный нарушитель: без водительских прав или любитель выпить за рулем."Я приехал в Москву, мне была нужна машина. И как раз какой-то парень продавал аккаунты каршеринга. Я подумал, почему бы и нет. Поездил два дня по Москве, вернулся домой и потом купил обучение — как делать эти аккаунты, мне это показалось интересным. Тогда я не видел ничего противозаконного, что я нарушаю закон", — заявил сам Амелин.Амелин признается, что фотографии паспортов и водительских удостоверений покупал на черном рынке. Данные утекали из баз микрокредитных организаций. Так продолжалось до тех пор, пока лихачи под чужими масками не стали попадать в аварии. Сергей Петров — один из таких фантомных виновников ДТП. Предположительно, его данные использовал задержанный хакер. Мужчина теперь ведет себя осторожно — скрывает лицо и просит изменить голос."Он сказал, у меня ваши паспортные данные все, я нашел ваш телефон по своим базам, соответственно, вы — это вы, и такого не может быть, чтоб это не вы были в момент ДТП за рулем!" – заявил потерпевший.Оказалось, может. Незаконный бизнес коварного компьютерного гения шел в гору. Разбитые прокатные легковушки едва ли не каждую неделю пополняли петербургские спецстоянки.Огромная парковка, полностью заставленная разбитыми авто, — последний пункт назначения для машин каршеринга, гонявших Северной столице. И во многих авариях с участием прокатных машин люди получали травмы, а в некоторых случаях и гибли.В каршеринговых компаниях заметили странную закономерность: водители-лихачи регистрировались с одного и того же телефона. Служба безопасности обратилась в полицию."Был установлен IP-адрес, с которого осуществлялась регистрация поддельных записей, установлено лицо, которое причастно к совершению данного преступления", — сообщил следователь 6-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО Роман Шинкарук.Вычислив виртуальный адрес, полицейские пришли с обыском по адресу реальному. Юный хакер - весь в черном, словно техногений Стив Джобс. Он внимательно изучает документы полицейских и понимает: отпираться бессмысленно. Его перехватили за минуту до побега. В кармане Романа Амелина лежал билет до Таллина. Оттуда на перекладных он собирался добраться до Германии. Путешествие закончилось около входной двери."В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты два смартфона, использовавшиеся при регистрации аккаунтов, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По версии оперативников, Роман Амелин использовал хитрую схему. По правилам при регистрации в сервисе каршеринга водитель должен сфотографироваться с паспортом в руках. Аферист же подменял изображение с камеры уже готовой фотографией постороннего человека. Сервис думал, что перед ним живой человек, а не купленное селфи."Хотелось бы, конечно, предупредить. Во-первых, за создание фейковых аккаунтов и за их продажу — действительно уголовный срок до шести лет, но даже покупка и использование фейкового аккаунта караются уголовно, это срок до двух лет, 166 статья — угон автомобиля, и там уже есть подпункты", — рассказала руководитель пресс-службы компании каршеринга Алена Балакирева.Интернет пестрит видеороликами, на которых водители каршеринговых авто устраивают жуткие аварии.Лихачи играют в шашки, садятся за руль пьяными или вообще не имеют водительских прав. Они летают на огромной скорости, ведь каждая минута стоит денег. Вот клиент каршеринга сбивает инспектора и, не останавливаясь, мчит дальше. Погоня по улицам культурной столицы заканчивается задержанием. Машина разбита, лицо водителя — тоже. Выяснилось, что на арендованной машине он перевозил наркотики.В Санкт-Петербурге проблему безопасности каршеринга обсуждают на законодательном уровне. Начальник регионального полицейского главка генерал Роман Плугин намерен расколдовать всех фантомов на дороге."Создается впечатление, что люди, которые пользуются таким видом транспорта, думают, что это не совсем машина. Что это более облегченный вариант. Можно себе позволить и алкоголь за рулём, и скорости другие, что выливается в соответствующие последствия", — говорит Плугин.Каждый день на дорогах Северной столицы дежурят десятки экипажей. Они тормозят едва ли не каждую машину краткосрочной аренды. Проверяют состояние водителя и то, насколько его настоящее лицо похоже на виртуальное.Роман Амелин, задержанный за продажу липовых аккаунтов, сейчас под домашним арестом. Ему грозит серьёзное наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации. Но вот что любопытно: оказывается, есть и люди, готовые выставлять на продажу свои данные."Человек думает: ну, я же вроде бы зашел на сайт, зарегистрировался, отправил документы, потом передал логин, пароль кому-то, ну что может произойти. Желающие находятся всегда, это сиюминутная выгода, потому что деньги — вот они тут, а наступят ли какие-то последствия, еще непонятно. Я думаю, именно это и толкает людей на участие в подобных авантюрах", — считает эксперт по кибербезопасности Александр Вураско.Пока в каршеринговых компаниях придумывают новые способы борьбы с анонимами, а на дорогах дежурят полицейские патрули, в интернете по-прежнему идет бойкая торговля чужими данными. Но водители в масках должны помнить: их преступный карнавал — серьезное уголовное преступление, а минутные покатушки могут обернуться годами тюремных прогулок.