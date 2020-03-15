Спасатели МЧС сумели сохранить жизнь женщине, выпавшей с девятого этажа.

Спасатели МЧС сумели сохранить жизнь женщине, выпавшей с девятого этажа.Инцидент случился в районе Киевского шоссе (Подмосковье). В экстренные службы поступило сообщение об угрозе падения с высоты. Женщина выпала из окна, но зацепилась за кондиционер.Спасатели пытались затащить ее через окно, но не получалось. Поэтому к пострадавшей поднимались на автолестнице. После благополучного завершения операции женщину передали бригаде скорой помощи, передает РИА Новости.